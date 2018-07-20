YOZGAT:
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20 Temmuz 2018 Cuma 14:27

Çiftçiler, ekim için tohumluk hazırlığına başladı

Yozgat’ta çiftçiler bir taraftan hububat hasadını yaparken bir taraftan da yeni ekim dönemi için tohumluk hazırlıklara başladı.Yerköy’ün Orhan Köyünde çiftçiler bir taraftan hububat hasadını tamamlamaya çalışırken, bir taraftan da...

Çiftçiler, ekim için tohumluk hazırlığına başladı
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Yozgat’ta çiftçiler bir taraftan hububat hasadını yaparken bir taraftan da yeni ekim dönemi için tohumluk hazırlıklara başladı.

Yerköy’ün Orhan Köyünde çiftçiler bir taraftan hububat hasadını tamamlamaya çalışırken, bir taraftan da yeni dönem ekim için tohumluk hazırlıklarına başladı. Tarladan biçtikleri tohumluk buğdayı selektörlere götüren çiftçiler burada eleme ve ilaçlama işlemlerini gerçekleştiriyor.

Cemil Acer isimli çiftçi tohumluk buğdayları kendilerinin hazırladıklarını belirterek, “Tohum olarak kullanacağımız buğday yeşil iken içerisindeki çavdar ve yabani otları temizliyoruz. Hasat sonrası da buğday selektörüne getirerek eleyip içerisinde kırık buğdayları, sap parçalarını ve olgunlaşmamış buğday ile küçük olan yabani ot tohumlarını temizletip ilaçlayarak ekime hazır hale getiriyoruz” dedi.

Geçen yıl sertifikalı tohum kullandıklarını dile getiren Acer, “Tohumluk buğdayın tonunu çiftçiye bin 700 liradan satarlarken TMO bu yıl buğdayın tonunu 900 ile bin liraya alıyor. Çiftçi zarar ediyor. Ürünü para etmiyor. TMO’ya giden buğdayın yüzde 80-90’ı yemlik olarak alınıyor. Biz de mecburen kendi tohumluğumuzu kendimiz hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.
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