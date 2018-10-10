Dövizdeki hareketlilik Yozgat’ta konut satışlarını azalttı

Son aylarda yükselen dolar ve faiz oranlarından dolayı Yozgat’ta konut satışları durma noktasına geldi.Doların yükselmesi birçok sektörü olduğu gibi emlak sektörünü de etkiledi. Yozgat’ta 13 yıldır emlak sektörüyle uğraşan Mehmet...

Son aylarda yükselen dolar ve faiz oranlarından dolayı Yozgat’ta konut satışları durma noktasına geldi.

Doların yükselmesi birçok sektörü olduğu gibi emlak sektörünü de etkiledi. Yozgat’ta 13 yıldır emlak sektörüyle uğraşan Mehmet Uyan, son aylarda dövizde yaşanan hareketliliğin ve yükselen faiz oranlarının gayrimenkul satışlarının yavaşlamasına yol açtığını söyledi.

Geçen yıllarda ayda 2-3 konut satışı yaptığını belirten Uyan, doların artması ve kredilerin yükselmesi nedeniyle birkaç aydır, piyasada konut satışlarının yok denecek kadar az olduğunu açıkladı.

Yüzde 2 olan komisyonlarını yüzde 1’e çektiklerini de hatırlatan Uyan,"Ülkemize son yıllarda manipülatif saldırılar gerçekleştiriliyor. Şimdi de ekonomik saldırı içerisindeler. Bizler ve müşterilerimiz bunların farkındayız ve üstesinden geleceğiz. Devletimizin ve hükümetimizin her zaman yanındayız. Bu konuda konut kredilerinin indirilmesi için hükümetimizin yaptıkları çalışmaların farkındayız. Bizler de üzerimize düşeni yapıp yüzde 2 olan komisyonumuzu yüzde 1’e çektik. Yüksek fiyat veren müşterilerimizi de uyarıyoruz ve evlerinin değerlerinde satılmasını istiyoruz. Bu sıkıntıdan kurtulacağımıza inanıyorum" dedi.