YOZGAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 11:47

Dövizdeki hareketlilik Yozgat’ta konut satışlarını azalttı

Son aylarda yükselen dolar ve faiz oranlarından dolayı Yozgat’ta konut satışları durma noktasına geldi.Doların yükselmesi birçok sektörü olduğu gibi emlak sektörünü de etkiledi. Yozgat’ta 13 yıldır emlak sektörüyle uğraşan Mehmet...

Dövizdeki hareketlilik Yozgat'ta konut satışlarını azalttı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Son aylarda yükselen dolar ve faiz oranlarından dolayı Yozgat’ta konut satışları durma noktasına geldi.

Doların yükselmesi birçok sektörü olduğu gibi emlak sektörünü de etkiledi. Yozgat’ta 13 yıldır emlak sektörüyle uğraşan Mehmet Uyan, son aylarda dövizde yaşanan hareketliliğin ve yükselen faiz oranlarının gayrimenkul satışlarının yavaşlamasına yol açtığını söyledi.

Geçen yıllarda ayda 2-3 konut satışı yaptığını belirten Uyan, doların artması ve kredilerin yükselmesi nedeniyle birkaç aydır, piyasada konut satışlarının yok denecek kadar az olduğunu açıkladı.

Yüzde 2 olan komisyonlarını yüzde 1’e çektiklerini de hatırlatan Uyan,"Ülkemize son yıllarda manipülatif saldırılar gerçekleştiriliyor. Şimdi de ekonomik saldırı içerisindeler. Bizler ve müşterilerimiz bunların farkındayız ve üstesinden geleceğiz. Devletimizin ve hükümetimizin her zaman yanındayız. Bu konuda konut kredilerinin indirilmesi için hükümetimizin yaptıkları çalışmaların farkındayız. Bizler de üzerimize düşeni yapıp yüzde 2 olan komisyonumuzu yüzde 1’e çektik. Yüksek fiyat veren müşterilerimizi de uyarıyoruz ve evlerinin değerlerinde satılmasını istiyoruz. Bu sıkıntıdan kurtulacağımıza inanıyorum" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku