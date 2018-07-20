Kadınlar hünerlerini deriye işliyor

Yozgat Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu kösele ve deri çanta işlemeciliği kursunda eğitim gören kadın kursiyerler hazırladıkları ürünleri sergilendi.Bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide kursiyerlerin kurs süresince çaptığı,...

Yozgat Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu kösele ve deri çanta işlemeciliği kursunda eğitim gören kadın kursiyerler hazırladıkları ürünleri sergilendi.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide kursiyerlerin kurs süresince çaptığı, çanta, ayakkabı, cüzdan ve anahtarlık gibi el emeği ürünler sergilendi Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Çiğdem Erdoğan, yıl içerisinde kösele deri çanta işlemeciliği kursları açtıklarını ve kursların yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

12 kursiyerin katıldığı kurs hakkında bilgi veren Erdoğan, "Kursumuzda kursiyerlerimize özel Kraftlarla derilerimize kalıp çıkartıp tamamen el işi ile işleyip, boyayıp dikiyoruz. Çalışmalarımızda Türk motiflerini ve kendi tasarımlarımızı kullanıyoruz" dedi.

Erdoğan, kursiyerlerin sipariş alıp çalışma yaptığını dile getirerek, "Kursiyerlerimiz hem bir meslek öğrenmiş oluyor, hem de ürettiği ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağlamış oluyoruz. Kurs süresince ürettiğimiz ürünleri sergiliyoruz, sergimizi gezenler ürünlerimizi çok beğeniyor" diye konuştu.