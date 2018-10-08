YOZGAT:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 17:32

Kamu Başdenetçisi Malkoç, ’Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler’ konulu konferans verdi

Bir dizi ziyaret için Yozgat’a gelen Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Yozgat Bozok Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Salonu’nda ’Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler’ konulu konferans verdi.Düzenlenen konferansta katılımcılara...

Kamu Başdenetçisi Malkoç, 'Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler' konulu konferans verdi
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Bir dizi ziyaret için Yozgat’a gelen Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Yozgat Bozok Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Salonu’nda ’Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler’ konulu konferans verdi.

Düzenlenen konferansta katılımcılara kamu başdenetçiliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Malkoç, “Bugün Türkiye Cumhuriyeti devletinde adaleti tesis etmek için arkadaşlarında ifade ettiği gibi birçok kurum ve müessese var. Başta adalet ve adliye teşkilatları var. Birçok denetim mekanizmaları var. Sürekli olarak da bu anlamda hak ve özgürlüklerin önünü açmak demokrasiyi yerleştirmek için reformlar yapıyoruz. Türkiye’de kamu hizmetlerinin daha iyi olması için kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması için insanımızın hak arama kültürünü yaygınlaştırmak için kurulan bir kurumuz. İdarenin şeffaflığını temin etmek, insan odaklı hizmet verilebilmesi için kurulan kurumlardan bir tanesi de yine bizim kurumumuz kamu denetçiliğidir. Bizim görevimiz idarenin her türlü eylem ve işlemleriyle tutum ve davranışlarını denetlemek. Bunu yaparken de insan haklarına uyan adalet anlayışı ve hakkaniyete göre hareket etmektir" dedi.

Konferansa Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.
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