Kamu Başdenetçisi Malkoç’tan fırsatçılara uyarı

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, "Hukukun, serbest piyasanın dışında işi fırsatçılığa, ganimete dökenler mutlaka hukukun içerisinde hesabını vereceklerdir. O açıdan özellikle fırsatçılık yapmaya çalışanları uyarıyoruz" dedi.

Yozgat’a bir dizi ziyaret için gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve kamu denetçileri Sadettin Kalkan ve Hüseyin Yürük Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ı makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Malkoç, Vali Yurtnaç ile bir süre sohbet etti.Valilik çıkışı gazetecilerin sorularını cevaplayan Malkoç, son günlerde fırsatçılık yaparak ürünlere zam yapan stokçulara yönelik uyarılarda bulundu. Bu konuda vatandaştan yoğun bir şikayet aldıklarını anlatan Malkoç,"Stokçular fırsatçılık yapmasınlar. Yarın önlerine acı fatura konur, biz uyarıyoruz" dedi. Malkoç açıklamalarına şöyle devam etti:

"Biz yeniden medeniyetimizi, kültürümüzü, tarihimizi hatırlamaya ve hafızamızı tazelemeye çalışıyoruz. Elbette bundan rahatsız olanlar var. Bunlar da Türkiye üzerinde PKK, DEAŞ, FETÖ gibi operasyonlar yapıyorlar. Ama Türkiye bunların hepsini çok şükür aşıyor. Şimdi de bir ekonomik operasyonla karşı karşıyayız. Biz tarih boyunca önümüze çıkan her zorluğu aşarak büyüdük. Bu günde bunları aşacağız inşallah. Evet halkımızın çektiği büyük sıkıntılar ve zorluklar var. Türkiye ekonomik açıdan bu badireyi ve bu zorlukları aşacak. Ama üzüntü verici olan şey bu aziz milletin içerisinde fırsatçıların bu kadar yoğun olması. Bu gerçekten üzüntü verici. Hukukun, serbest piyasanın dışında işi fırsatçılığa, ganimete dökenler mutlaka hukukun içerisinde hesabını vereceklerdir. O açıdan özellikle fırsatçılık yapmaya çalışanları uyarıyoruz. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın titizliği ortada, bakan arkadaşlarımızın çabası, valilerimizin ve belediye başkanlarımızın gayretleri ortada. Kimse yarın hesap veremeyeceği işlere girmesin. Günlük iki kuruşluk kar için millete haksızlık yapmasın. Bizim temennimiz bu. Yanlış yapanın yakasına ilgililer, yetkililer yapışır. Hukukun önünde onlardan hesap sorarlar. Yarın yüzleri kızarmaması için hiç kimse aç gözlülük yapmasın, ölçülü davransın. O açıdan dünyada hiç gizli bir şey yok. Stokçular fırsatçılık yapmasınlar, yarın önlerine acı fatura konur. Biz uyarıyoruz."