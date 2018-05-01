YOZGAT:
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01 Mayıs 2018 Salı 12:05

Kermesten elde edilen gelirler Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde Kaymakam Kemal Bey Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen Bahar Şenliği ve Kermesten elde edilen gelirler Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak.Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe, Belediye Başkanı Hamdi...

Kermesten elde edilen gelirler Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak
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Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde Kaymakam Kemal Bey Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen Bahar Şenliği ve Kermesten elde edilen gelirler Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe, Belediye Başkanı Hamdi Erdal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, AK Parti İlçe Başkanı Osman Düğenci, İl Genel Meclis Üyesi Bayram Eroğlu ve Ahmet Afşar başta olmak üzere, okul müdürleri, öğretmenler, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda Boğazlıyan halkı katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan Okul Müdürü Orhan Doğruel, okul öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan kermesten elde edilecek olan gelirin Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacağını söyledi.

Doğruel, “Şanlı tarihimiz Türk Milleti’nin gösterdiği kahramanlıklarla doludur. Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, Güney Doğu’da, 15 Temmuz’da, Fırat Kalkanı Harekatı’nda, Afrin’de şehadet şerbetini içenler sayesinde mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla suladıkları ve bize emanet ettikleri kutsal vatan toprakları Türk Milleti tarafından kutsal emanet olarak korunacaktır. Şehitlerimizi bir kez daha saygı ve şükranlar anıyoruz" dedi.

Okul Müdürü Orhan Doğruel’in konuşmasına müteakip, okul öğrencileri halk oyunları gösterisinde bulundu. "Şehit Geliyor" isimli katılımcıları oldukça duygulandırdı. Program, yarışmalar ve canlı müzik sunumu sonrasında yapılan ikramlarla son buldu.
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