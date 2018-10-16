YOZGAT:
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16 Ekim 2018 Salı 12:56

Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 2 ölü 4 yaralı

Yozgat’ın Sorgun İlçesine meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Yozgat’ın Sorgun ilçesi Faraşlı Köyü yakınlarında meydana geldi. Kazada, Sorgun istikametinden Kadışehri istikametine...

Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 2 ölü 4 yaralı
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Yozgat’ın Sorgun İlçesine meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yozgat’ın Sorgun ilçesi Faraşlı Köyü yakınlarında meydana geldi. Kazada, Sorgun istikametinden Kadışehri istikametine gitmekte olan 47 yaşındaki Satılmış Polat yönetimindeki 15 NN 474 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada Semiha Polat (41) olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü Satılmış Polat (47) ve aynı araçta bulunan; İ. N. P. (22), S. N. P. (15), Y. S.P. (20) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. 41 yaşındaki Semiha Polat’ın cenazesi Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazada durumu ağır olan Sinem Nuru Polat ise Yozgat Şehir Hastanesine nakledildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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