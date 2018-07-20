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20 Temmuz 2018 Cuma 11:37

Müftülükten vekaletle kurban bağışına davet

Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, vekalet yoluyla kurban bağışlarını kabul etmeye başladıklarını söyleyerek kurban bedelinin yurtiçi 850 TL yurtdışı ise 625 TL olduğunu açıkladı.İl Müftüsü Salih Sezik, düzenlediği basın toplantısında...

Müftülükten vekaletle kurban bağışına davet
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Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, vekalet yoluyla kurban bağışlarını kabul etmeye başladıklarını söyleyerek kurban bedelinin yurtiçi 850 TL yurtdışı ise 625 TL olduğunu açıkladı.

İl Müftüsü Salih Sezik, düzenlediği basın toplantısında ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. 2017 yılında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulanan Sezik, vekalet yolu ile kurban bağışları hakkında bilgi verdi. Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat Şubesine yapılan vekaletle kurban bağışına müftülük olarak önem verdiklerini hatırlatan Sezik, geçen yıl 520 hisse kurban sayısına ulaştıklarını bu yıl ise hedeflerinin bin kurbanı geçmek olduğunu söyleyerek vatandaşları kurban bağışına davet etti.

Sezik, ayrıca 2018-2019 eğitim öğretim yılında 140 kişilik yükseköğrenim kız öğrenci yurdunun hizmete gireceğini açıkladı. Yurda birçok ülkeden öğrencinin de kayıt yaptırabileceğini vurgulayan Sezik, ilerleyen dönemlerde erkek yurdu planlarını da hedefleri arasına aldıklarını belirtti.
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