Öğrencilere el yıkama eğitimi verildi

Dünya El Yıkama Günü kapsamında Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Sağlığın Geliştirilmesi Birimi tarafından, Merkezi Ortaokul ve Yunus Emre İlkokulunda enfeksiyon hemşireleri Esra Demirtaş ve Ülkü Varol Yazıcı tarafından öğrencilere etkin el yıkama eğitimi verildi.

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Fatih Şahin,"Günlük yaşantımızda ellerimiz, çevre ile sürekli temas halindedir bu nedenle de çok fazla mikroorganizma barındırır. Ellerimiz temiz gibi görünse de, pek çok hastalık yapıcı etkeni üzerinde taşıyabilir. Yapılan çalışmalar, temiz bir görünüme sahip olmasına rağmen ellerde yaklaşık altı bin adet bakteri bulunabileceğini göstermiştir. El yıkamak başta üst solunum yolu enfeksiyonları, grip olmak üzere ishal ve zatürre gibi solunum yolu enfeksiyon etkenleri olan mikroorganizmaların bulaşmasını önlemek için uygulanan en eski, en basit, en ucuz, ve en etkili yöntemdir. El yıkamak her ne kadar kolay görünse de, uyulması gereken bazı kuralları vardır. Ellerde özellikle başparmak, parmak araları ve parmak uçları en sık temas edilen noktalar oldukları için daha fazla mikroorganizma barındırmaktadır. Bu nedenle doğru el yıkama tekniği ile ellerde bulunan ve hastalık yapan mikroorganizmalar uzaklaştırılabilirler" dedi.