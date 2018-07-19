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19 Temmuz 2018 Perşembe 16:06

ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat’ta toplandı

ORAN Kalkınma Ajansı (ORAN) Temmuz ayı yönetim kurulu toplantısı Yozgat’ta yapıldı.Yozgat Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen programa Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Sivas Valisi Davut Gül, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve illerin...

ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat'ta toplandı
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ORAN Kalkınma Ajansı (ORAN) Temmuz ayı yönetim kurulu toplantısı Yozgat’ta yapıldı.

Yozgat Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen programa Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Sivas Valisi Davut Gül, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve illerin belediye başkanları ile ticaret ve sanayi odaları başkanları katıldı.

KOBİ’lere yönelik olan toplantıda kamu kurumlarına yönelik destek almaya hak kazanan projeler hakkında açıklamalarda bulunan Yozgat Valisi Kemal Yurtanç,"Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2017 yılı mali destek programlarının değerlendirme süreçleri tamamlanmış olup bilindiği üzere 30 Mayıs tarihli yönetim kurulu toplantısı ile kamu kurumlarına yönelik olan kentsel sosyal alt yapının iyileştirilmesi ve yenilebilir tarım uygulamaları mali destek programında destek almaya hak kazanan proje başvurularını açıklamıştık. Proje sahipleri ile sözleşmeler imzalanmış olup bu iki program ile bölgemize 11 milyon TL’den fazla destek ajans tarafından sağlanacaktır" dedi.

Vali Yurtnaç ayrıca, KOBİ’lere yönelik bir diğer program olan ’Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik’ mali destek programının firmalara 10 milyon TL kazandıracağını söyleyerek,"Her 3 program sonucu bölgemize eş-finansmanlar ile beraber 35 milyon TL miktarında yatırım yapılmış olacak" şeklinde konuştu.

Vali Yurtnaç, destek ofislerinin bölgeye yatırımcı çekmek için yürütmekte olduğu faaliyetlerin de son hızla devam ettiğini belirtti.
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