Rektör Karacabey, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla Yozgat’ta görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.Bozok Üniversitesi Konukevi ve Sosyal Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Rektör...

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla Yozgat’ta görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bozok Üniversitesi Konukevi ve Sosyal Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, üniversitenin gelişip tanıtılmasında basın mensuplarının büyük katkısının olduğunu söyledi.

Öğrenciler tarafından Bozok Üniversitesi’nin tercih edilmesinde şehrin sosyal yapısının önemli rol oynadığını açıklayan Rektör Karacabey,"Bir öğrenci bir şehri, üniversiteyi tercih ederken nelere dikkat ediyor diye baktığımızda bu durum kişilere göre değişebilir. Ama öğrenci için öncelikli olan üniversitedeki öğretim üyesi olması düşünülür. Üniversitenin öğrenciye sunduğu kütüphane ve laboratuvar imkanlarının olması gerekiyor. Şehrin sosyal imkanlarının ve sosyal hayatındaki canlılık önemli rol oynuyor. Öğrencilerimiz, Yozgat Bozok Üniversitesi’ni tercih etmelerinde sitemize girdiklerinde, öğrenci aldığımız alanlarda öğretim üyesi kadromuzun hem bilimsel hem de sayısal olarak yeterli olduğunu göreceklerini düşünüyorum. Şu anda açık olan bölümlerimizde öğretim üyesi kadromuz hem bilgi birikimi açısından hem de sayısal yeterlilik açısından iyi durumdadır" dedi.

Yozgat’ın üniversite öğrencisi için huzurlu bir kent olmasının da Bozok Üniversitesi’nin tercih edilebilirliğini artırdığını söyleyen Rektör Karacabey, "Meydana gelmesi muhtemel ufak tefek asayiş olaylarını hesaba katmazsanız eğer Yozgat, gerçekten üniversite öğrencisi için huzurlu bir kenttir. Bu hem gelen öğrenci açısından değerlendirdiğimizde hem de evladını buraya gönderecek veli açısından değerlendirdiğinizde Yozgat gerçekten öğrencilerin yaşayabileceği şehir olarak tercih edilebilir bir şehirdir" şeklinde konuştu.

Bozok Üniversitesi’ni tercih edecek olan öğrencilerin, kampüs alanında ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebileceğini de aktaran Rektör Karacabey, “Kampusumuz elbette yeni yapılanıyor ama önceki yıllara göre kıyasladığımızda sosyal açıdan daha yaşanılabilir bir kampüs haline geldi. Onu daha da iyileştirmek için çalışıyoruz. Bu noktada da öğrencilerin tercihleri açısından yeterli olacağını düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.