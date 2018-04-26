YOZGAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 16:53

Sorgun Belediye Başkanı Şimşek görevinden istifa etti

AK Partili Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, 24 Haziran’da yapılacak olan erken seçimlerde 27’inci dönem milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti.Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek makamında düzenlediği basın...

Sorgun Belediye Başkanı Şimşek görevinden istifa etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

AK Partili Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, 24 Haziran’da yapılacak olan erken seçimlerde 27’inci dönem milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti.

Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek makamında düzenlediği basın toplantısında, 3 dönemdir yürüttüğü ve çok sevdiği belediye başkanlık görevinden istifa ettiğini belirterek,"Allah razı olsun partim beni uygun gördü ve aday adayı olmamı istedi. 45 yıldır hiçbir belediye başkanı üst üste üçüncü kez belediye başkanı olarak seçilmiyordu. En son İhsan Müftüoğlu seçilmişti. Arkasından gelen belediye başkanları sürekli olarak değiştiriliyordu. Bu tür küçük ilçelerde seçime giren başkan adayları vaatlerini yerine getiremediği zaman vatandaşlar tarafından hatırlandığı için bu tür değişiklikler yapılabiliyor. Allah razı olsun bu millet bize 3 kez belediye başkanlık görevini verdi ve bize bir etiket taktı. Onun için Sorgun’a ne yapsak yeridir." dedi.

Belediye başkanlık görevinin tamamlanmasına çok fazla bir zaman kalmadığını kaydeden Şimşek,"14 sene 1 ay başkanlık yaptım. Ortada bir erken seçim kararı alındı. Ülkede yaşanan olaylar bazı şer güçlerini ülkemize yaşatmak isteği olaylar hepsi hepsinin mağlumu. Belki Tayyip beyle yol arkadaşlığını daha yakınlaştırmak istedik. Cenab-ı Allah izin verirse hayırlı bir yola çıkmak için karar aldık. Bugün itibariyle istifamı veriyorum. AK Parti’den aday adayı olacağım." diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku