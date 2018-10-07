Sorgun’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.Kaza, Mirahor köyü yakınlarında meydana geldi. Saraykent ilçesinde Sorgun istikametine gitmekte olan İbrahim D. idaresindeki 66 AAD 008 plakalı otomobil seyir halindeyken,...

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, Mirahor köyü yakınlarında meydana geldi. Saraykent ilçesinde Sorgun istikametine gitmekte olan İbrahim D. idaresindeki 66 AAD 008 plakalı otomobil seyir halindeyken, Alper Ş. idaresindeki 66 SB 274 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücü Alper Ş. ile araçta bulunan aynı aileden Utku Tuğra, Yiğit Kayra, Rahime ve Yağmur Şima Ş. ile diğer araçtaki Abdullah Demir yaralandı.

Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, durumları ağır olan Abdullah D. ve Utku Tuğra Ş. Yozgat Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.