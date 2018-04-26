YOZGAT:
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26 Nisan 2018 Perşembe 12:49

Yanan kamyonunu çaresiz gözlerle izledi

Yozgat’ta dün gece saatlerinde sebebi belirlenemeyen bir şekilde alev alan nakliye kamyonu, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yanan kamyonunu çaresiz gözlerle izledi
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Yozgat’ta dün gece saatlerinde sebebi belirlenemeyen bir şekilde alev alan nakliye kamyonu, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yozgat’ın Yurt Mahallesi’nde park halindeki bir nakliye kamyonu sebebi belirlenemeyen bir şekilde alev aldı. Olayı gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yanan aracı söndürmek için uğraş verdi. Kamyon sahibi itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çaresiz ve yaşlı gözlerle izlemekle yetindi. Araç sahibi dakikalarca yol kenarında yanan aracına korku dolu gözlerle bakarken yaşananlar o sırada olay yerinde olan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi. Yangın sonrası araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.
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