Yozgat Çözüm Koleji meclis başkanını seçti

Yozgat Çözüm Kolejinde yapılan Okul Meclis Başkanlığı seçiminde öğrenciler kendi okul başkanlarını seçtiler.Çözüm Kolejinde yapılan Okul Meclis Başkanı seçiminde 7-C sınıfından Hasan Arda Kozan en fazla oyu alarak meclis başkanı...

Yozgat Çözüm Kolejinde yapılan Okul Meclis Başkanlığı seçiminde öğrenciler kendi okul başkanlarını seçtiler.

Çözüm Kolejinde yapılan Okul Meclis Başkanı seçiminde 7-C sınıfından Hasan Arda Kozan en fazla oyu alarak meclis başkanı oldu. Meclis başkanlığı için 3 öğrencinin yarıştığı seçimde 5-A sınıfından Ahmet Özdemir, 6-B sınıfından Şakire Berra İpek’e oranla daha fazla oy alan 7-C sınıfından Hasan Arda Kozan, Okul Meclis Başkanı seçildi.

Seçimden sonra bir konuşma yapan Hasan Arda Kozan, okul arkadaşlarına teşekkür ederek okulunu en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi.

Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz ise öğrencilerde demokrasi bilinci ve kültürünü oluşturabilmek adına okul meclis seçimini gerçekleştirdiklerini söyleyerek “Okul meclis seçimimiz belirlenen kurallar çerçevesinde ve demokratik seçim esaslarına uygun bir şekilde tamamlandı. Seçim süreci boyunca aday öğrencilerimiz kendilerini ve amaçlarını tüm öğrencilere anlatma fırsatı buldu. Tam bir seçim havası oluştuktan sonra öğrencilerimiz şeffaf bir ortamda oylarını kullandılar. Oy kullanma süreci bittikten sonra yine aynı hassasiyetle oyların sayımı yapıldı ve sonuçlar öğrencilere ilan edildi. Okul Meclis Başkanı seçiminden sonra 7-C sınıfından Hasan Arda Kozan adlı öğrencimiz 110 oy alarak meclis başkanı oldu. Ben inanıyorum ki bu tür faaliyetler eğitim ve demokrasi adına bilinçli bireyler yetiştirmemizde önemli bir rol oynayacaktır” dedi.