Yozgat Çözüm Koleji öğrencileri LGS kampına girdi

Yozgat Çözüm Koleji 8’inci sınıf öğrencileri, merakla ve heyecanla bekledikleri Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) yoğun tempoyla hazırlanmaya devam ediyor.Yeni sınav sistemine hızlı bir şekilde uyum sağladıklarını ve LGS hazırlıklarını...

Yozgat Çözüm Koleji 8’inci sınıf öğrencileri, merakla ve heyecanla bekledikleri Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) yoğun tempoyla hazırlanmaya devam ediyor.

Yeni sınav sistemine hızlı bir şekilde uyum sağladıklarını ve LGS hazırlıklarını sürdürdüklerini söyleyen Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz, öğrenciler için ders içi ve ders dışı kamp programları düzenlediklerini söyledi.

8’,nci sınıf öğrencilerinin, her sabah gerçek sınav kurallarının uygulandığı deneme sınavları ile kampa başladığını söyleyen Yılmaz,"Sabah 09.30’da başlayan sözel bölüm sınavımız 10.45’te bitiyor. Öğrencilerimize sayısal bölüme geçmeden kendilerini rahatlatmaları için ara veriyoruz. 11.30’da sayısal bölümümüz başlıyor ve 12.30’da sona eriyor. Deneme sınavımız sonlandırıldıktan sonra öğle yemeği aramızı yapıyoruz. Kamplarımızın öğleden sonraki bölümünde alanında uzman öğretmenlerimizce deneme sınavının soruları tek tek çözülüyor. Deneme sınavına ait sorular çözülürken öğleden önceki sınav sonuçlarının karneleri rehberlik öğretmenlerimizce hazırlanıyor. Soru çözümünden sonra da kamp öğrencilerimize yaklaşık yarım saatlik bir dinlenme ve yemek süresi veriyoruz." dedi.

LGS kamp programlarını her akşam saat 19.00’da ifade eden Yılmaz,"Kamp programımızın son bölümünde öğrencilerimize dört saatlik bir konu anlatımı ve genel tekrar yapıyoruz. Uzman kadromuzla ve Çözüm Eğitim Kurumları personelimizle yoğun bir günü çocuklarımızın neşesi ile tamamlıyoruz." şeklinde konuştu.