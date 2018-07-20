YOZGAT:
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20 Temmuz 2018 Cuma 11:21

Yozgat’ta bin keklik doğaya salındı

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Sırçalı Beldesi’nde bin keklik doğaya salındı.Milli Parklar Genel Müdürlüğü’yle işbirliği yaparak Sırçalı’daki ormanlık alana bin adet keklik saldıklarını belirten Sırçalı Belediye Başkanı...

Yozgat'ta bin keklik doğaya salındı
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Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Sırçalı Beldesi’nde bin keklik doğaya salındı.

Milli Parklar Genel Müdürlüğü’yle işbirliği yaparak Sırçalı’daki ormanlık alana bin adet keklik saldıklarını belirten Sırçalı Belediye Başkanı Tamer Gümüş, kene ile mücadelede en etkin rol üstlenen kekliklerin doğaya bırakılmasının vatandaş tarafından sevinçle karşılandığını söyledi.

Son yıllarda doğada sayısı hızla artan ve ölümcül derecede tehlikeli olan kene ile mücadelede kekliklerin kullanıldığını hatırlatan Kaymakam Davut Sinanoğlu ise "Yaz mevsiminin gelip havaların ısınmasıyla birlikte kenelerde artık baş göstermeye başladı. Doğaya saldığımız keklikler doğaya kattığı güzelliğin yanı sıra kene ile mücadelede de önemli rol oynayacak" diye konuştu.

Yozgat Keklik Üretim İstasyonu’ndan temin edilen keklikler konuşmaların ardından doğaya bırakıldı.
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