YOZGAT:
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01 Mayıs 2018 Salı 13:44

Yozgat’ta çevre temizlik çalışmaları gece gündüz sürüyor

Yozgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından okul, cadde-sokak ve mahallelerde temizlik çalışmaları sürüyor.Yozgat’ta 90 personel ile temizlik çalışmasını yürüten Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tazyikli...

Yozgat'ta çevre temizlik çalışmaları gece gündüz sürüyor
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Yozgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından okul, cadde-sokak ve mahallelerde temizlik çalışmaları sürüyor.

Yozgat’ta 90 personel ile temizlik çalışmasını yürüten Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tazyikli su ile başta çarşı merkezinde bulunan cadde ve sokaklar olmak üzere mahallelerde biriken çöp, çamur ve benzeri atıkların temizliğini gerçekleştiriyor. Sabah saatlerinde cadde ve sokakların süpürülmesi ile başlayan temizlik çalışması daha sonra yolların ve kaldırımların yıkanmasıyla sürüyor.

Periyodik olarak cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarının yanı sıra kaldırım ve asfalt yıkama çalışmalarının da yapıldığını söyleyen Yozgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ömer Duyar, “Ekiplerimiz özverili bir şekilde şehrin temizliği için gece gündüz çalışıyor. Girilmedik cadde ve sokak bırakmadan temizlik yapıyoruz. Düzenli olarak şehrin genelinde temizlik çalışmalarımız 90 kişilik ekibimizle devam edecek ancak vatandaşlarımızın da temizlik konusunda biraz daha duyarlı olmasını istiyoruz” dedi.
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