Yozgat’ta Çocuk Şenliği düzenlendi

Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı tarafından Çocuk Şenliği düzenlendi.Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Çocuk Şenliği’nde çocuklar gün boyunca birbirinden eğlenceli oyunlar ve renkli...

Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı tarafından Çocuk Şenliği düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Çocuk Şenliği’nde çocuklar gün boyunca birbirinden eğlenceli oyunlar ve renkli stantlarla unutulmaz bir gün yaşadılar. Çocukların düzenledikleri etkinlikler, vatandaşlar ve veliler tarafından büyük bir beğeni ile izlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, eğitim camiası olarak anne ve babaların bin bir gayretle yetiştirdikleri çocuklara hizmet etmekten gurur duyduklarını söyleyerek,"Çocuklarımız bizim göz aydınlığımızdır, geleceğimizi emanet edeceğimiz en değerli varlıklarımızdır. O nedenle çocukların ruhen gelişmeleri ve her türlü beceriye sahip olmaları bizim öncelikli sorumluluk alanımızdadır. Bu nedenle Çocuk Şenliği’nin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Programda çocuklara dondurma, pamuk şeker, bisküvi ve içecek gibi ikramlar gün boyu ücretsiz olarak dağıtıldı.