YOZGAT:
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03 Temmuz 2018 Salı 14:10

Yozgat’ta çocuklardan üç boyutlu yaya geçidi

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezinden destek alan çocuklar, Okul Destek Projesi kapsamında sürücülerin yayalara gereken duyarlılığı göstermesi için üç boyutlu yaya geçidi yaptı.

Yozgat'ta çocuklardan üç boyutlu yaya geçidi
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Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezinden destek alan çocuklar, Okul Destek Projesi kapsamında sürücülerin yayalara gereken duyarlılığı göstermesi için üç boyutlu yaya geçidi yaptı.

Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi olarak yürütülen Okul Destek Projesi kapsamında hizmet alan çocukların kurmuş olduğu ‘Sosyal Girişimcilik Kulübü’ yeni bir çalışmaya daha imza attı. Belediye çalışanları ile okul önlerine 3 boyutlu yaya geçidi yapan çocuklar, sürücülerde yayalara karşı bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyorlar. Sürücülerin yayalara gereken duyarlılığı göstermelerini sağlayan yöntemle, sürücüler ilk önce burada bir yükselti olduğunu düşünerek araçlarını yavaşlatacak sonra da durmak zorunda kalacaklar. Yaya geçitlerinde insanların başına gelebilecek tehlikenin önüne geçmek isteyen Sosyal Girişimcilik Kulübü öğrencileri de arkadaşlarıyla birlikte 3 boyutlu yaya geçidini yapıp boyayarak vatandaşların kullanımına sundular.

Şemsinur Şevval İbiş isimli Sosyal Girişimcilik Kulübü öğrencisi arkadaşlarıyla birlikte üç boyutlu yaya geçidi yaptıklarını söyleyerek, “Bazı sürücü abilerimiz veya ablalarımız bu konuda çok dikkatsizce davranıyorlar. Yayalarımızın geçişini engelliyorlar ve çok hızlı geliyorlar. Biz onlar için 3 boyutlu yaya geçidi yaptık. Yaya geçidinde taş varmış gibi yayalar yukarıdan gidiyormuş gibi gözüküyor ve sürücü arkadaşlarımızın yavaşlamasını sağlıyor” dedi.

Bahar Bolat ise Sosyal Girişimcilik Kulübü’ndeki arkadaşlarıyla birlikte öğrencilerin ve vatandaşların güvenliğini sağlamak, trafik kazalarını önlemek için üç boyutlu yaya geçidi yaptıklarını söyledi.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yavuz Hatipoğlu da, “Sosyal hizmet merkezi olarak yaptığımız birçok projenin yanı sıra şimdiki faaliyetimizde üç boyutlu yaya geçidi oldu. Çocuklarımızla birlikte üç boyutlu yaya geçidi çalışması yaptık. Yaptığımız faaliyetlerle çocuklarımızda ve çevremizde farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda çalışmamızı Yozgat Belediyesi ile ortak gerçekleştirdik. Hem çocuklarda yaya geçidi bilinci oluşturmaya hem de sürücüler için yaya geçidinde zorunlu yavaşlatıcı bir uygulama olarak bu çalışmayı yaptık. Sosyal Hizmet Merkezi olarak bölgede sadece maddi anlamda yardım unsurunun dışında sosyal sahalarda da var olduğumuzu bu çalışmalarla sergilemeye çalışıyoruz. Sosyal Hizmet Merkezi olarak çocuklarımızın kişisel gelişimlerine ve çevre duyarlılığı içerisinde yetişmesini sağlamak maksadıyla bu tarz sosyal programlar yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Sürücüler ise üç boyutlu yaya geçidinin yerinde bir çalışma olduğunu söyleyerek olumlu sonuçlar vereceğini dile getirdiler.
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