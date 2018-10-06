YOZGAT:
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06 Ekim 2018 Cumartesi 14:30

Yozgat’ta ‘Drone’ ile trafik denetimleri arttı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehir Hastanesi Bulvarı güzergahında drone ile emniyet kemeri ve cep telefonu denetimi yaptı.Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin...

Yozgat'ta ‘Drone' ile trafik denetimleri arttı
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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehir Hastanesi Bulvarı güzergahında drone ile emniyet kemeri ve cep telefonu denetimi yaptı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında drone ile yaptıkları uygulamalarla trafik ihlali yapan sürücülere göz açtırmıyor. Polis ekipleri tarafından yapılan droneli trafik denetiminde telefon ile konuşan ve emniyet kemeri takmayan sürücüler havadan belirlenerek sürücülere ceza yazıldı. Emniyet kemeri takmayan 5 araç sürücüsüne 540 lira cezai işlem uygulanırken muayene ve ehliyeti bulunmayan 2 araç sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.

Sürücüleri emniyet kemeri kullanmaları konusunda uyaran trafik ekipleri, drone ile denetimlerin devam edeceğini söylediler.
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