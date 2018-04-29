YOZGAT:
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29 Nisan 2018 Pazar 17:54

Yozgat’ta fide satışı başladı

İlkbahar aylarında tohumu atılan sebze fideleri, Yozgat’ta birçok noktada satışa sunulmaya başladı.Yozgat’ta havaların ısınmasıyla birlikte yetiştirilen domates, salatalık, biber gibi birçok sebze fideleri tezgahlarda satışa sunulmaya...

Yozgat'ta fide satışı başladı
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İlkbahar aylarında tohumu atılan sebze fideleri, Yozgat’ta birçok noktada satışa sunulmaya başladı.

Yozgat’ta havaların ısınmasıyla birlikte yetiştirilen domates, salatalık, biber gibi birçok sebze fideleri tezgahlarda satışa sunulmaya başladı. 50 kuruş ile 1 lira arasında satışa sunulan sebze fideleri, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Yıllardır fide satıcılığı yaptığını söyleyen Abbas Ayna, fidelerin bir kısmının il dışından bir kısmının da yerli fide olduğunu belirterek vatandaşların en fazla, domates, salatalık ve biber fidesini tercih ettiğini söyledi. Domates ve biber fidesinin 50 kuruşa salatalık fidesinin ise 1 liraya satıldığını dile getiren Ayna, fide sezonunun sadece bir ay sürdüğünü ifade etti. Ayna, “Fide satışlarımız yeni başladı. Vatandaşlarımız bahçelerine ve tarlalarına aldıkları fideleri dikerek yaz mevsiminde sebze ihtiyaçlarını karşılıyorlar” dedi.
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