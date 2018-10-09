YOZGAT:
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09 Ekim 2018 Salı 15:48

Yozgat’ta kadınlara yönelik iş eğitimi verildi

Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi tarafından düzenlenen eğitimler aralıksız devam ediyor.Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük Eylem Planı kapsamında, Yozgat Sosyal Hizmet Merkezinden destek...

Yozgat'ta kadınlara yönelik iş eğitimi verildi
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Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi tarafından düzenlenen eğitimler aralıksız devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük Eylem Planı kapsamında, Yozgat Sosyal Hizmet Merkezinden destek alan annelere; iç motivasyon, başarı kavramı, iş arama sürecine hazırlık, cv hazırlama, mülakat teknikleri ve mülakat sürecine hazırlık gibi konularda eğitim verildi.

İŞKUR İl Müdürlüğünde görevli uzman ve eğitimciler tarafından verilen eğitimler, hafta başında başladı. Üç hafta boyunca farklı gruplar ile devam edecek eğitimlere Sosyal Hizmet Merkezinden hizmet alan ve 0-15 yaş grubu çocukları olan anneler katılacak. Eğitimlerin ilerleyen aşamasında ise kadınların mesleki eğitim kurslarına ve işbaşı eğitim programlarına yönlendirilmesi ve çalışma hayatlarına katılımları sağlanması hedefleniyor.

Eğitimin açılış konuşmasını yapan Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yavuz Hatipoğlu,"Bakanlığımızın hizmet modellerinden faydalanan ailelere verilecek eğitimler ile kadınların iş gücüne katılımı için gerekli rehberlikleri yapıyoruz. Çalışmayan ve eğitim görmeyen kadınları gerekli eğitimleri alabilmeleri için teşvik ediyoruz. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın bize vermiş olduğu bazı ödevler var. 100 günlük eylem planı içerisinde de bu tür eğitimler artırılarak devam edecektir" dedi.

Eğitimden faydalanan Ayşe Yılmaz ise,"İlk defa böyle bir eğitime katıldım. İş aramak istiyordum ama nasıl yapacağımı bilmiyordum. Eğitimin daha ilk günü belki ama inanın cesaretim arttı" şeklinde konuştu.
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