YOZGAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 13:59

Yozgat’ta Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı açıldı

Yozgat’ta 9’uncu Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı 189 firmanın katılımıyla açıldı.Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası’nın katkılarıyla, KOBİ Fuarcılık tarafından düzenlenen 9’uncu Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı kapılarını ziyaretçilerine...

Yozgat'ta Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı açıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Yozgat’ta 9’uncu Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı 189 firmanın katılımıyla açıldı.

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası’nın katkılarıyla, KOBİ Fuarcılık tarafından düzenlenen 9’uncu Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuarda, tarım aletleri ve gıda alanında üretim yapan 189 firma, ürünlerini sergilemeye başladı. Tarım ve hayvancılık üzerine alet ve ekipmanların ağırlıklı olarak sergilendiği fuarda teknolojik donanımlara sahip traktörler vatandaşların her sene olduğu gibi bu yılda ilgisini çekti. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden yöresel gıda ürünleri de fuarda satışa sunuldu ve tanıtımları yapıldı.

Yozgat TSO Başkanı Sinan Çelik, fuara yaklaşık 170 bin katılımcıyı beklediklerini söyledi. Çelik,"Geçen senelerdeki rakamlarımızla kıyaslama yaptığımız zaman katılımcının fazla olacağını düşünüyoruz. 200’ün üzerinde markanın temsil edildiği fuarımızda 150’nin üzerinde de katılımcı firmamız bulunmaktadır. Fuarımız her geçen yıl artışla ve Yozgat ekonomisine kattığı katma değerle bizleri mutlu etmektedir." dedi.

Düzenlenen fuar sayesinde dünyada ve Türkiye’de çıkan ürünleri aynı anda Yozgat’taki çiftçilerle buluşturduklarını aktaran Çelik,"Fuarımızda her türlü teknolojik tarım aletleri, zirai ilaçlama noktasında çiftçimizin kullanabileceği ürünler tarımla alakalı birçok ürünü burada bulabilecekler. Yöresel ürünlerimiz olan stantlarda var. Tarım ve hayvancılıkla ilgili sivil toplum kuruluşlarımızın stantları da var. Buradan da gerekli bilgileri çiftçilerimiz alabilecekler. Teknolojiyi çiftçiyle buluşturmak Dünyada ve Türkiye’de çıkan ürünleri aynı anda Yozgat’taki çiftçimizin de hizmetine sunulması asıl amacımız. Bunun dışında da dışarıdan gelen memleketimizde bulunan üretim yapan firmalarında çevre vilayetlere ürünlerini satabilmesi için Yozgat’ta büyük bir pazar oluştu. Bu bize mutluluk veriyor." şeklinde konuştu.

Açılışın ardından stantları gezen katılımcılar, sergilenen tarım aletleri ve teknolojik ürünler hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku