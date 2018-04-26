Yozgat’ta Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı açıldı

Yozgat’ta 9’uncu Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı 189 firmanın katılımıyla açıldı.Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası’nın katkılarıyla, KOBİ Fuarcılık tarafından düzenlenen 9’uncu Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı kapılarını ziyaretçilerine...

Yozgat’ta 9’uncu Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı 189 firmanın katılımıyla açıldı.

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası’nın katkılarıyla, KOBİ Fuarcılık tarafından düzenlenen 9’uncu Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuarda, tarım aletleri ve gıda alanında üretim yapan 189 firma, ürünlerini sergilemeye başladı. Tarım ve hayvancılık üzerine alet ve ekipmanların ağırlıklı olarak sergilendiği fuarda teknolojik donanımlara sahip traktörler vatandaşların her sene olduğu gibi bu yılda ilgisini çekti. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden yöresel gıda ürünleri de fuarda satışa sunuldu ve tanıtımları yapıldı.

Yozgat TSO Başkanı Sinan Çelik, fuara yaklaşık 170 bin katılımcıyı beklediklerini söyledi. Çelik,"Geçen senelerdeki rakamlarımızla kıyaslama yaptığımız zaman katılımcının fazla olacağını düşünüyoruz. 200’ün üzerinde markanın temsil edildiği fuarımızda 150’nin üzerinde de katılımcı firmamız bulunmaktadır. Fuarımız her geçen yıl artışla ve Yozgat ekonomisine kattığı katma değerle bizleri mutlu etmektedir." dedi.

Düzenlenen fuar sayesinde dünyada ve Türkiye’de çıkan ürünleri aynı anda Yozgat’taki çiftçilerle buluşturduklarını aktaran Çelik,"Fuarımızda her türlü teknolojik tarım aletleri, zirai ilaçlama noktasında çiftçimizin kullanabileceği ürünler tarımla alakalı birçok ürünü burada bulabilecekler. Yöresel ürünlerimiz olan stantlarda var. Tarım ve hayvancılıkla ilgili sivil toplum kuruluşlarımızın stantları da var. Buradan da gerekli bilgileri çiftçilerimiz alabilecekler. Teknolojiyi çiftçiyle buluşturmak Dünyada ve Türkiye’de çıkan ürünleri aynı anda Yozgat’taki çiftçimizin de hizmetine sunulması asıl amacımız. Bunun dışında da dışarıdan gelen memleketimizde bulunan üretim yapan firmalarında çevre vilayetlere ürünlerini satabilmesi için Yozgat’ta büyük bir pazar oluştu. Bu bize mutluluk veriyor." şeklinde konuştu.

Açılışın ardından stantları gezen katılımcılar, sergilenen tarım aletleri ve teknolojik ürünler hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı.