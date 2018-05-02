YOZGAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:38

Yozgat’ta Ulusal Yemek Festivali’nin ikincisi düzenlenecek

Yozgat Belediyesi tarafından 2. Yozgat Ulusal Yemek Festivali düzenlenecek.Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu Cuma günü düzenlenecek 2. Yozgat Ulusal Yemek Festivali hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karslıoğlu,...

Yozgat'ta Ulusal Yemek Festivali'nin ikincisi düzenlenecek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Yozgat Belediyesi tarafından 2. Yozgat Ulusal Yemek Festivali düzenlenecek.

Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu Cuma günü düzenlenecek 2. Yozgat Ulusal Yemek Festivali hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karslıoğlu, “Yozgat Belediyesi olarak bu sene 2.sini düzenleyeceğimiz Yozgat Ulusal Yemek Festivali olacak. Bu yarışmamızın 1.sini geçen yıl 4-5 ve 6 Mayıs günlerinde yapmıştık. Yine bu sene aynı tarihlerde olmak üzere festivali yapacağız. Bu yarışmamıza 20 ilden katılım olacak. Bu yarışmayı Yozgat Belediyesi ve Yozgat Valiliği ile beraber yapacağız.

Bizim burada amacımız Yozgat’taki yöresel yemeklerimizi aynı zamanda diğer yemek çeşitlerimizi tüm Türkiye’ye tanıtmak” dedi. Geçen yıl düzenlenen Yozgat Ulusal Yemek Festivali’nin başarılı geçtiğini ve bu nedenle festivalin ikincisini de düzenleyeceklerini anlatan Karslıoğlu, festivali geleneksel hale getirdiklerini ve her yıl 4-5 ve 6 Mayıs tarihleri arasında düzenleneceğini söyledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku