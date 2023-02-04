Yurtdışından gelen tüm davetleri reddetti ve İstanbul'da kalmak istedi

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GAZİANTEP FUTBOL CLUB A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş.'ye, Spor Toto Süper Lig maçında taraftarının sahada yaptığı kaza nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI, Aynı maçta BEŞİKTAŞ A.Ş. Taraftarının yaptığı çirkinlik ve moral bozukluğu nedeniyle 130.000.-TL GELBOF cezalısı, aynı sezon oynanan maçta 5. Kez adresbet giriş oynanan ve konuk kulüp FDT'ye 53/3'lük skorla ceza verdi. Habere göre MİSAFİRLER ÜST TRİBÜN B Blok'un e-bilet kapsamındaki kartlarını bloke ederek bir sonraki konuk kulüp oldukları ve oyuna girmelerinin engellenmesine karar verildi. Manchester City, 2022 FIFA Dünya Kupası tatilinden bu yana ilk Premier Lig maçında Leeds United'ı konuk ediyor. Manchester City, Elland Road Stadyumu'nda 3-1 mağlup oldu. Bu maçta Manchester City'nin genç yıldızı Erling Haaland yıldız oldu ve rekoruna bir darbe daha ekledi. İlk yarının son dakikasında oyuna giren Rodri, 45+1'lik golle takımı öne geçirdi. 51. dakikada ortaya çıkan Harland, bulduğu golle puan farkını 2 puana çıkardı. 64 sayı yine Nets'i süpürdü ve Harland üç farklı avantaj sağladı.