Yusuf Çelik Projesi

29 yaşındaki oyuncunun antrenman sırasında motive olduğu ve iyi durumda olduğu ve fotoğrafın koçluk ekibine umut verdiği bildirildi. Yunus Akın, Galatasaray'dan yılda 900 bin lira alıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, Yunus Akgün ve yöneticileriyle uzun süredir sözleşme görüşmeleri yapıyor. Genç futbolcuların kısa süre içerisinde sözleşmelerinin yenilenmesi bekleniyor. Yunus'un yanı sıra Sacha Boey ve Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme görüşmeleri sürüyor.

Sergio Oliveira antrenmanda sağ ayak bileğinin yan bağından koparak sakatlandı ve 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okanbrook, Oliveira'nın yokluğunda oyun planını değiştirmek zorunda kalacak. İlk 11'in adayı Portekizli 8 numara değil, üç aday: Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu ve Juan Mata.

İki maç kaçıracak

Oliveira'ya kıyasla Mitsch ve Belkan savunmaya ciprobet daha yatkınken, Mata'nın hücum özellikleri var. Ocambrook; Rayo Vallecano, Midtsjö, Berkan ve Mata'nın 8 numaralı pozisyonunu Villarreal, Adana Demirspor ve Toulouse ile dostluk maçlarında deneyecek ve kararını verecek. Antrenmanlarda çok çalışan Oliveira, Ocak ayında Fenerbahçe derbisinde İstanbulspor ve Sivasspor'u kesinlikle kaçıracak.

Dünya Kupaları arasında 4 hazırlık maçına ev sahipliği yapan Galatasaray, hepsinde Yusuf Demir'i kullanacak. 19 yaşındaki oyuncu, Mertens ve Rashika'nın yerine geçecek olarak görülüyor ve bu nedenle son 11'e kalması gerekiyor. Kırık bardaklar Yunus Akın için de önemlidir. Yunus'un 12 gün tatil yapmaması ek sorunlara neden oldu ve sözleşmesi uzatılacaktı.