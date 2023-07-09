Yuvasından düşen leylek elektrik kesilerek yerine bırakıldı

Malatya'nın Arguvan ilçesinde elektrik direğinde bulunan yuvasında aşağı düşen yavru leylek kesilen elektrikler sonrasında yuvasına bırakıldı.

Yuvasından düşen leylek elektrik kesilerek yerine bırakıldı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Arguvan ilçesinde elektrik direğinde bulunan yuvasında aşağı düşen yavru leylek kesilen elektrikler sonrasında yuvasına bırakıldı.

Olay, sabah saatlerinde Arguvan ilçesine bağlı Karababa Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede bulunan bir elektrik direğindeki yuvasından yere düşen yavru leyleği gören 49 yaşındaki Mehmet Yalçın zarar görmemesi için evine götürerek yetkilerden yardım istedi. Bu sırada yavru leylekle yakından ilgilenen Yalçın daha sonra onu bölgeye gelen Fırat Aksa Elektrik Dağıtım ekiplerine teslim etti. Leylek elektrikler kesildikten sonra yuvasına bırakılırken Yalçın ekiplere teşekkür etti.

Yuvasından düşen leylek elektrik kesilerek yerine bırakıldı
Yuvasından düşen leylek elektrik kesilerek yerine bırakıldı
Yuvasından düşen leylek elektrik kesilerek yerine bırakıldı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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