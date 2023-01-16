Zabıta Akademisi Sona Erdi

Eğitim programı kapsamında zabıta personeline; Zabıta Yönetmeliği, Kabahatler Kanunu, Kamusal Etik ve Halkla İlişkiler konularında eğitimler verildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen belge takdim törenine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Recep Bentli, Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, ilçelerden eğitim programına katılan zabıta personelleri ve eğitim programını veren Turgut Özal Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümünden Öğretim Görevlileri Cumali Aydoğan, Asım Taş, Taha Yasin Ateş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra konuşmalarını yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, davranış ve mevzuat itibari ile zabıta personelinin sahaya alışması anlamında alınan eğitimlerin çok önemli olduğunu söyleyerek, “Şehrin dış yüzü sizlersiniz. Sizin tutum ve davranışlarınız toplumda bizleri yansıtacaktır” dedi.

Genel idarede kolluk görevini polislerin, kırsalda jandarmaların yerel yönetimler de ise kolluk kuvvetlerin zabıtalar olduğunu ifade eden Gürkan, “Bu sebeple giydiğiniz üniformalar çok önemlidir, tutum ve davranışlarınız ile giydiğiniz üniformanın düğmesine halel getirmemeniz gerekmektedir. Sahada yaptığınız her çalışmada dikkati olmanız gerekmektedir.” dedi.

Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, zabıta akademisi programı ile zabıta personellerinin, görev ve sorumluluklarını kapsayan önemli konular üzerinde eğitimler aldığını söyledi. Zabıta birimlerinin belediyelerin vatandaşlara uzanan elleri olduğunu ifade eden Bentli, “ Eğitim programının ve alınan belgelerin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, tarihimizde zabıta görevini yürüten kişilerden birinin adalet timsali Hz. Ömer olduğunu söyleyerek “Osmanlı Devleti zamanında resmi hüviyetini kazanan, Cumhuriyet döneminde de belli haklarla güzel duruma gelen zabıta teşkilatı bizim için çok önemlidir” dedi.

Program sonunda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ve Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan tarafından eğitim veren hocalara plaket takdimi ve aynı zamanda eğitim gören 198 zabıta personeline belgeleri verildi.