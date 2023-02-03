Zabıta Personeline Silahla Ateş Edildi

Bugün (3 Şubat Cuma) öğlen saatlerinde Battalgazi İlçesi çarşı Meydanında görevini yapmakta olan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Personellerine, bölgede izinsiz satış yapmakta olan bir kişi tarafından ateş açıldı.

Zabıta Personeline Silahla Ateş Edildi
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından verilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesi çarşı meydanında öğlen saatlerinde bir kişinin panelvan araçla izinsiz ve kaçak olarak kot satışı yaptığının tespit edilmesi üzerine, bölgede görevli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Personelinin ilgili vatandaşı uyardığı ancak, vatandaşın görevli zabıta personeline hakaret etmesi ve taşkınlık çıkarması üzerine, olay yerine Zabıta Devriye ekibi çağrılmıştır.

Zabıta ekiplerinin olay yerine gelmesi ile birlikte izinsiz satış yapan vatandaş aracından tüfek çıkararak doğrudan zabıta personellerine ateş açmıştır. Açılan ateş sonucunda zabıta personellerinden H.K., F.Ş., A.T.G. ve K. T. Hafif yaralanmışlardır.

Konu Emniyet ve adli makamlara da intikal ettirilmiş olup, hukuki süreç başlatılmıştır.

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Hasan Yağmur

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