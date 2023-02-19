Zajc'ı transfer etmek isteyen kadro açıklandı

Çin Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş, Mihazajic'i transfer listesinde Turin, Lecce, Bologna ve Monza'ya transfer etmeyi umuyor. Beşiktaş ve Slovenya'ya transfer teklifinde bulunan İtalyan ekibinin, onu yıl sonu kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Beşiktaş'ın sezon başında Sivasspor'dan kadrosuna kattığı Kerem Atakan Kesgin, Tivibuspor'a açıklamalarda bulundu. Keskin, Antalya kampında Metin Pekgüven'e "Beşiktaş futbol takımında oynamak herkesin hayali. Bu hayalim gerçekleşti ve burada olduğum için mutluyum" dedi. Şenol Güneş'in ardından geldi, kendimi daha değerli hissetmeye başladım. Öğretmenin güvenini ondobet yerine getirmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. " Dünya Kupası sırasında verilen aradan yararlanarak antrenmanlara devam ettik. Uzun süredir devam eden teknik bir sorun nedeniyle mobil uygulamalarımızla (IOS ve Android) sorunlar yaşıyoruz. Bu sorunları ortadan kaldırmak için yapmış olduğumuz çalışmalar yapılmış ve sorun giderilmiştir. Siz değerli okuyucularımızın sitemize sorunsuz bir şekilde ulaşabilmeleri için telefonlarınızdaki iOS ve Andorid uygulamalarını güncellemenizi tavsiye ederiz.

En acı olanı da futboldan anlamazsanız ve menajerlerin eline düşerseniz böyle şeyler olur. Cannon'ın adını bir kağıda yazmak başka bir sürpriz, Beşiktaş'ın kime güveneceğini bilmemek başka Öncelikle Roman Seth'i Sixtas oyuncularının ondobet giriş başarısı ve yarı yarıya ilerlemesi için tebrik ederiz. Çeyrek finalde sakatlığına rağmen oynamaya devam etmesine sempati duyduk ama onu yok saydık ve "Hadi ama bu bir duygu ve milli bir heyecan yaratıyor... Portekiz futbol takımını eliyor. Ardından gelen açıklama" oyun sorumsuz nirvana... Mevsimsel bir sakatlığın beni bu nedenle "Tek ayakla 55 dakika oynadım" demeye sevk ettiğinin kabulü!!! Mevsimsel bir sakatlık mı? Beşiktaş maçını kaçırmak ne anlama geliyor? Seth Bey, Beşiktaş'tan bir kamyon dolusu para aldınız ve bu Dünya Kupası diğer liglerin aksine ligin ortasında. Yani sezon sonunda yaz gelse bile bu kupa ile ilgilenmek için hala vakit var. Hocalarım futbolcularımla ve sportif direktörümle yakın temas halinde. Eğlenmek istiyorum. Takıma daha fazla dahil olmak istiyorum. Onlarla olacağım. Sırat Köprüsü, futbol zor. Herkes zor zamanlardan geçer.