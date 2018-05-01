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01 Mayıs 2018 Salı 12:52

1 Mayıs İşçi Bayramı Çaycuma’da halaylar çekilerek kutlandı

1 Mayıs İşçi Bayramı Çaycuma’da halaylar çekilerek kutlandı.Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen kutlamalara,Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, siyasi parti temsilcileri, sendika ve dernek...

1 Mayıs İşçi Bayramı Çaycuma'da halaylar çekilerek kutlandı
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1 Mayıs İşçi Bayramı Çaycuma’da halaylar çekilerek kutlandı.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen kutlamalara,Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, siyasi parti temsilcileri, sendika ve dernek temsilcileri, kağıt fabrikası çalışanları ve çok sayıda kişi katıldı.

Eğitim Sen Çaycuma Şube Başkanı Gökhan Taner Günsan ve Selüloz İş Çaycuma Şube Başkanı Hakan Cura’nın açıklamalarda bulundular. Selüloz İş Çaycuma Şube Başkanı Hakan Cura programa katılanlara karanfil verdi. Ardından emekçiler davul zurna eşliğinde halaylar çekerek İşçi Bayramını kutladı. Atatürk heykeli önüne kadar yürüyen katılımcılar ardından kutlamalar için Zonguldak kent merkezine hareket etti.
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