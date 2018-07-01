1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Zonguldak Valiliği önünüe düzenlenen törene Zonguldak Vali Yardımcısı Hüseyin Ergi, CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Liman Başkanı Ali Görkem ve protokol üyeleri katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunduğu törende konuşma yapan Liman Başkanı Ali Görkem şöyle dedi:

"Kabotaj hakkının Türk Bayrağına ve ulusuna verildiği tarih olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 92. Yıldönümünün ülkemiz ve tüm denizcilerimize şahsım ve bakanlığım adına hayırlı olmasını diliyorum. Ülkeler arasındaki ilişkiler ve olayların gelişmesi incelendiğinde, denizcilik faaliyetlerini ilgilendiren pek çok olay ile karşılaşılır. Bunun sebebinin gelişen teknolojinin artırdığı ticaretin küreselleşmesi ve dünya ticaretinin yüzde 95 oranında deniz yoluyla gerçekleşmesidir. Deniz taşımacılığı demiryolu taşımacılığından 3.5 kat, kara taşımacılığından ise 7 kat daha ucuz olduğu düşünülürse deniz taşımacılığına ne kadar önem verilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu, Türkiye Limanları ve sahilleri arasındaki yük ve yolcu taşıması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin bundan böyle Türk vatandaşları ile Türk Bayrağı taşıyan gemilerle yapılacağı belirtilmiş ve yaklaşık 350 yıldır süre gelen yabancılara verilen imtiyazlar sona erdirilmiştir. Bu kanun ile sadece bağımsızlığımız ve denizlerimizdeki hükümranlık haklarımız perçinlenmiş aynı zamanda denizciliğimizin gelişmesi için de bir dönüm noktası olmuştur" ifadelerine yer verdi.

"Karadeniz’de ticaret hacmi gelişen nadide şehir"

TTK Zonguldak Limanı’nın yanı sıra bölgedeki limanları da anlatan Görkem; "Konuya bölgesel olarak baktığımızda ise Karadeniz’de ticaret hacmi gelişen nadide şehirlerden biri de Zonguldak’tır. TTK Zonguldak limanı, Eren Enerji limanı ve kurulum aşamasında olan Filyos Liman ve geri saha projesi ile Karadeniz’deki ticaret hacmini büyük bir üstünlükle eline geçirmiştir. 2019 yılının sonlarında inşasının bitmesi planlanan Filyos Liman Projesi ile 25 milyon ton yük elleçlemesi hedeflenmektedir. Eren Enerji limanının 10 milyon ton elleçleme kapasitesine ve yaklaşık liman kısmında 250 kişiyi istihdam ettiği düşünüldüğündi Filyos Limanının 25 milyon ton kapasiteye sahip olmasının direk ve dolaylı olarak bölgeye sağlayacağı istihdam ortadadır" şeklinde konuştu.