18 genç, vatani görev öncesi geziye gitti

Zonguldak’ın Karaman Beldesi’nde 2018 yılı içerisinde vatani görevlerini yapmak üzere askere gidecek olan 18 genç geziye gönderildi. Gençler için ayrıca Pazar günü asker eğlencesi düzenlenecek.AK Parti Karaman Beldesi Gençlik Kolları...

Zonguldak’ın Karaman Beldesi’nde 2018 yılı içerisinde vatani görevlerini yapmak üzere askere gidecek olan 18 genç geziye gönderildi. Gençler için ayrıca Pazar günü asker eğlencesi düzenlenecek.

AK Parti Karaman Beldesi Gençlik Kolları Başkanı Erdi Alkan ve AK Parti Belde Başkanı Kemalettin Akyol’un organize ettiği ve Kozlu İlçe Kaymakamı ve Karaman Belediye Başkanı Ahmet Karakaya’nın da destek verdiği 18 asker adayı genç sabah saatlerinde geziye gönderildiler. Asker adaylarını geziye yolcu eden Kozlu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ahmet Karakaya; "Yüce Mevlam ayağınıza taş değdirmesin, askerliğinize güle güle gidip gelmeyi nasip etsin. Hepinize hayırlı yolculuklar dilerim" diyerek askerlerle vedalaştı.

Askere gidecek evlatlarının büyük gururunu yaşayan gençlerin aileleri; "Kınalı kuzularımızı askere göndermenin heyecanı ve mutluluğunu yaşamaktaydık, Kaymakamımız ve AK Parti Gençlik Kolları oğullarımızı askere yollamadan geziye yolluyor. Allah’ım tüm milletimizin evlatlarına hayırlı tezkereler nasip etsin, önemli olan her şey vatanımız içindir” ifadelerini kullandılar.

Gençler için ayrıca Pazar günü Karaman Belediye Düğün Salonu’nda asker eğlencesi düzenlenecek.