2018 yılı 3. dönem il koordinasyon kurulu toplanacak

Zonguldak’ta 2018 yılı 3. dönem il koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirilecek.

27 Temmuz 2018 günü Zonguldak Öğretmenevi’nde gerçekleştirilecek olan toplantı 14.30’da başlayacak. Açılışın ardından 2018 yılı Nisan-Temmuz dönemi yatırım gerçekleşmelerinin değerlendirilmesi, 2019 yılı yatırım tekliflerinin değerlendirilmesi gerçekleştirilecek. Bir sonraki yıl için telif edilecek projeler hakkında yapılacak araştırma ve envanter çalışmalarının görüşülmesi ile izleme ve koordinasyon çalışmalarının ardından toplantı sona erecek.