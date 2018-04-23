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24 Nisan 2018 Salı 10:11

23 Nisan coşkusu kortlara yansıdı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 23 Nisan 2018 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlediği ve 14 Nisan’da Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü kortlarında başlayan Tenis Turnuvası sona erdi.En eski ve tarihi kulüplerden...

23 Nisan coşkusu kortlara yansıdı
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Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 23 Nisan 2018 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlediği ve 14 Nisan’da Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü kortlarında başlayan Tenis Turnuvası sona erdi.

En eski ve tarihi kulüplerden biri olan Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübünün 67 yıllık tarihi tesislerinde yapılan turnuva 8-12 yaş grubu tenisçilerin ve ailelerinin yoğun ilgisiyle tam bir şölen havasına dönüştü.

Turnuvaya toplam 141 tenisçi katıldı. Başhakemliğini İlker Yazıcı’nın yaptığı turnuvanın ödül töreni Tenis İl Temsilcisi Murat Hut tarafından yapılan açılış konuşması ile başladı. 8 Yaş grubunda katılan tüm oyunculara ve 9-10-12 yaş gruplarında ilk üç dereceye giren tenisçilere ödülleri Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Vekili Hakan Yüksel , Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü Başkanı Çetin Özçep ve Başkan Yardımcısı Rahmi Üder tarafından verildi.
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