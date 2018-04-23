23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na  Çaycuma’da yoğun katılım oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Çaycuma’da ilk tören Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirildi. Kaymakam Serkan Keçeli, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen ve siyasi partilerin ilçe başkanları ile öğrencilerin yer aldığı programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özdemir tarafından anıta çelenk sunulmasının ardından Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Buradaki etkinliğin ardından törenler ilçe stadında devam etti. Halk büyük ilgi gösterdiği törende Kaymakam Keçeli, Belediye Başkanı Kantarcı eşliğinde öğrenci ve vatandaşların bayramını kutladı.

Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özdemir , milletin şanlı tarihinde en önemli dönüm noktalarından birinin 23 Nisan 1920 günü olduğunu kaydederek, " Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ‘Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve karlığı kurtaracaktır’ anlayışı ile tutuşturulan bağımsızlık meşalesi 23 Nisan Cuma günü Ankara’da TBMM’nin açılması ile Anadolu’nun dört bir yanını aydınlatan bir güneş haline gelmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması ile hem 29 Ekim 1923’te kurulacak Cumhuriyetimizin temelleri atılmış, hem de millet egemenliğini esas alan yeni bir yönetim biçiminin müjdesi verilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, halkın ve milletin sesi olarak milletimize demokrasinin kapılarını aralamıştır. Egemenliğin kayıtsız ve şartsız milletlin olduğu, milletin iradesi üzerinde hiç bir güç olmadığı kabul edilmiş, er türkü vesayet anlayışına dayalı yönetim beklentilerini de ortadan kaldırılmıştır. Cumhuriyetin ilanı ile başlayan modernleşme, kalınma ve demokratikleşme süreci bugünde aynı inanç ve kararlılıkla devam etmektedir. Devletimizin güçlü yapısı, gelişmiş ve olgunlaşmış demokrasimiz, milletimizin engin birikiminin ve tarihsel tecrübesinin vardığı son aşamadır. Her alanda kalkınmış, güçlü bir Türkiye, yarınlarımızın teminatı aynı zamanda çocuklarımıza bırakabileceğimiz en kıymetli mirasımız olacaktır. Mustafa kemal Atatürk’ün şu sözünü hiç unutmayın; “Küçük hanımlar, küçük beyler!. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, mutluluk parıltısısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz” dedi.

Öğrencilerin gösterileri, şiirleri ve ödül töreninin ardından kutlama programı sona erdi. Törenin ardından protokol üyeleri bilim şenliği sergisi gezildi.G