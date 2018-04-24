24 derslikli Cumhuriyet Ortaokulu ek binası ihaleye çıkıyor

Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde faaliyet gösteren Cumhuriyet Ortaokulu’nun 24 derslikli ek binası ihaleye çıkıyor.Kdz. Ereğli ilçesinde 1959 yılında yapılan ve eğitim kalitesi en yüksekokulların başında gelmesi nedeniyle öğrenci yoğunluğunun...

Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde faaliyet gösteren Cumhuriyet Ortaokulu’nun 24 derslikli ek binası ihaleye çıkıyor.

Kdz. Ereğli ilçesinde 1959 yılında yapılan ve eğitim kalitesi en yüksekokulların başında gelmesi nedeniyle öğrenci yoğunluğunun yaşandığı Cumhuriyet Ortaokulu’na 24 derslikli bina yapımı için çalışmalar tamamlandı. Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından 3 bin 615 metre kare arsası milli eğitime bağışlanana arsanın zemin etüt çalışmaları son buldu. 2018 yatırım planına alınan Cumhuriyet Ortaokulu ek binası 16 Mayıs 2018 tarihinde ihaleye çıkıyor.

2 bin 600 öğrencinin eğitim gördüğü okulun 5. Sınıfındaki 700 öğrenci fiziki yetersizlik nedeniyle geçici olarak Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’nda eğitim öğretim görürken, 6, 7 ve 8. Sınıflardaki 2 bin öğrenci ise ikili olarak Erdemir Lojmanları mevkiinde ki ana binada ki 28 derslikte eğitim-öğretim görüyor. 24 derslikli ek binanın yapılmasıyla beraber Cumhuriyet Ortaokulu’nun tekli eğitime geçmesi hedefleniyor.