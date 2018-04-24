24 derslikli okulun açılışı gerçekleştirildi

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde faaliyet gösteren Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz İlkokulu düzenlenen törenle açıldı.

Kdz. Ereğli’de 1987 yılından itibaren eğitime yatırım yapan hayırsever Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz çiftinin yaptırmış olduğu Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz İlkokulu düzenlenen törenle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98. Yıl dönümünde açıldı.

Törene, Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Zonguldak AK Parti Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz, Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, AK Parti ilçe Başkanı Fatih Çakır, Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç, Hayırseverler Nurdan Oğuz ve Ahmet Orhan Oğuz, Okul Müdürü Vedat Açıkalın, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması, minik öğrencilerin halkoyunu gösterisi ile başlayan törende açılış konuşmasını Okul Müdürü Vedat Açıkalın yaptı. Ardından konuşma yapan, Hayırsever Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz çifti, en büyük yatırımın eğitime yapılan yatırım olduğunu söyledi. Oğuz konuşmasında, “Bugün hepimiz için anlamlı bir gün, bütün dünyaya meydan okuduğumuz ve tutsaklık zincirini kırdığımız günün 98. Yılını, büyük bir ulusun mutlu çocukları olarak kutluyoruz. Bağımsızlığa bayrak açışımızın ilk adımı olan bu bayram hepimize kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklarımız için yaptırdığımız okulumuzu onlara armağan etmenin mutluluğunu ve coşkusunu sizlerle yaşıyoruz. Eğitime yapılan yatırım en büyük yatırımdır. Bu prensiple 31 yıl önce başlayan eğitim sevdamız halen devam etmektedir. İstedik ki okullarımızda çocuklarımız iyi eğitim alsınlar. Başarılı olsunlar. Vatanımıza ve milletimize faydalı olsunlar. Çünkü bu ülkenin geleceği yarınlarımız, umudumuz çocuklarımızdır. Mutlu çocuk iyi vatandaştır anlayışıyla, bugün den geleceğe kurduğumuz köprülerle, ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmaya çalışıyoruz. Şuanda yüreğimizdeki huzur, gözlerimizde ki ışıltılarla bu ilim ve irfan yuvasını yarının büyüklerinin evi kılmaktan gurur duyuyoruz. Aydınlık dolu nice yarınlara hep birlikte ulaşmak temennisiyle okulumuzun hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Okulun yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz, eğitimin vazgeçilmez hizmet olduğunu söyledi. Korkmaz, “İnsanın en değerli varlık, sevginin en değerli güç, bilginin en yenilmez kuvvet, emeğin en yüce değer, eğitimin en vazgeçilmez hizmet olduğuna inanan herkesi saygıyla selamlıyorum. Sözlerime Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan, bilim, kültür ordusudur” sözüyle başlamak istiyorum. Milli eğitim programımızın ve politikamızın temel taşı cahilliğin yok edilmesidir. Büyük davamız en uygar ve en üst kalkınmışlık seviyesine ulaşmaktır. Bu büyük Türk milletinin dinamik ülküsüdür. Okulumuzun yapımında emeği geçen değerli hayırseverlerimiz Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz’a milli eğitim camiası olarak sonsuz teşekkürlerimizi sunar, Türk eğitim camiasına hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.

Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu ve Milletvekili Faruk Çaturoğlu ’da birer konuşma yaparak okulun hayırlı olması temennisinde bulunarak, hayırsever Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz’a katkılarından dolayı teşekkür ettiler. Konuşmaların ardından tören, plaket takdimi, okulun açılış kurdelesinin kesimi ve okulun gezilmesiyle son buldu.