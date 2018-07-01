30 kişilik personel kura ile belirlenecek

Zonguldak İl Özel İdaresi personel şirketine alınacak olan 30 kişi, kura ile belirlenecek.

İl özel idaresi personel şirketine alınacak olan 30 kişilik personel için 2 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 15:00’de noter huzurunda valilik toplantı salonunda kura çekilişi yapılacak.

Yapılacak olan kurada temizlik işçisi için müracaat eden 178 kişiden 20 asil 20 yedek, şoförlük için müracaat eden 60 kişiden 4 asil 4 yedek ,atölye ustalığı için müracaat eden 5 kişiden 2 asil 2 yedek, jeoloji mühendisliği için müracaat eden 5 kişiden 1 asil 1 yedek, inşaat mühendisliği için müracaat eden 4 kişiden 1 asil 1 yedek, aşçı için müracaat eden 3 kişiden 1 asil 1 yedek, olmak üzere toplam 255 kişi arasında kura çekilişi yapılacak.

Yapılan kura çekimi sonucunda;

kanunun genel hükümleri uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaları mümkün olmayanlar, iş başvurusu esnasında belge ve bilgilerinde yanlış beyanlarda bulunmuş olanlar, eşlerden birinin kamu kurum ve kuruluşlarında halen çalışıyor veya emekli işçi yada memur vb. oldukları tespit edilenler, belgelerini ibraz etmiş olmalarına rağmen çalışmalarına engel bir hali olanlar, kura çekilişinde hak kazanmış (işe başlamış) olsalar dahi şirket yönetim kurulu tarafından oluşturulan komisyon marifetiyle aykırı durumlarının tespit edilmeleri halinde göreve başlatılmayacak, başlamış olanların ise iş akitleri feshedilecek.