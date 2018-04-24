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24 Nisan 2018 Salı 15:23

67 Burda AVM hediye çeki ile kazandırmaya devam ediyor

Esas 67 Burda alışveriş ve yaşam merkezi birbirinden renkli aktiviteleriyle alışverişi eğlenceli kılan Esas 67 Burda AVM hediye çeki kazandırıyor.Esas 67 Burda Alışveriş Merkezinden 26 Nisan - 29 Nisan tarihlerinde aynı gün içinde toplam...

67 Burda AVM hediye çeki ile kazandırmaya devam ediyor
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Esas 67 Burda alışveriş ve yaşam merkezi birbirinden renkli aktiviteleriyle alışverişi eğlenceli kılan Esas 67 Burda AVM hediye çeki kazandırıyor.

Esas 67 Burda Alışveriş Merkezinden 26 Nisan - 29 Nisan tarihlerinde aynı gün içinde toplam da 150 TL ve üzeri tutarda alışveriş yapıp, Google Play ya da Apple Story’ den 67 Burda Cepte Uygulamasını indirip, dijital oyunu oynayan ziyaretçiler 20 TL hediye çeki kazanıyor. 4 gün sürecek olan kampanyada ziyaretçiler dijital ekranda bulunan balonu şişirip, patlatarak hem eğleniyor hem de seçili mağazalardan 20 TL hediye çeki kazanıyor. Günlük 100 adet hediye çeki ile sınırlı olan kampanyadan yararlanmak isteyen ziyaretçiler kampanyaya katılması gerekiyor.
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