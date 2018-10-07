7 Renk Tek Platformunun gezisi Devrek’te son buldu

“7 Renk Tek Platform” üyelerinin Zonguldak gezisi Devrek’te sona erdi.

ZONDEF tarafından organize edilen Zonguldak ve ilçelerinin yer aldığı kültür gezisi Devrek’te sona erdi.“7 Renk Tek Platform” üyelerini Zonguldak kültür gezisi kapsamında sırasıyla Zonguldak, Ereğli, Alaplı, Çaycuma, Filyos ve son olarak Devrek’i ziyaret eden 61 ilin federasyon başkanlarını Devrek’te ağırlayan Belediye Başkanı Mustafa Semerci ilk olarak heyeti dünyaca ünlü bastonların üretilip sergilendiği bastoncular çarşısını gezdirerek Devrek Bastonunun tarihi ve üretimi hakkında davetlilerine bilgi sunumunda bulundu.

Baston çarşısının ardından Devrek Öğretmenevine geçen heyete burada Devrek Kaymakamı Tolga Polat ve Belediye Mustafa Semerci tarafından akşam yemeği ikramında bulunuldu. Kendilerine gösterilen ilgiden dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Renk Tek Platform Genel Başkanı Ömer Erdoğan, "Zonguldak Kültür Gezisi kapsamında bugün son ziyaret yerimiz olan ilçe kaymakamımız ve belediye başkanımızın davetlisi olarak Devrek’te bulunuyoruz. Bizlere unutamayacağımız bir misafirperverlik örneği sergileyen kaymakamımız ve belediye başkanımıza arkadaşlarım adına misafirperverliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Mustafa Semerci ise “7 Renk Tek Platform” üyelerini ilçemizde ağırlamaktan dolayı duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim. 61 ilin federasyon başkanlarını ilçemizde misafir etmekten gerçekten çok mutlu oldum. Genel Başkanımız Ömer Erdoğan’a ve bu geziyi tertip eden ZONDEF Genel Başkanı Gurbet Altay’a Devrekliler olarak çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Devrek Kaymakamı Tolga Polat’ta yaptığı konuşmada, "Öncelikle 61 ilin federasyon başkanlarını bir araya getirerek ilimizin ve ilçelerimizin ziyaretini sağlayan arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tür organizasyonların birlik ve bütünlüğümüze her zaman katkı sağlayacağına inanıyorum. İstanbul’da başlayan ve birçok ilimiz kapsayan kültür gezisinin son ayağı Zonguldak ve ilçelerinin de yer aldığı gezinin de yine son ayağı olarak Devrek’te sizleri ağırlamaktan mutluluk duyduğum belirtmek isterim. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Devrek Kaymakamı Tolga Polat ve Belediye Başkanı Mustafa Semerci tarafından tüm davetlilerinin isimlerini yer aldığı dünyaca ünlü Devrek Bastonu ile çeşitli hediyeler takdim edildi.