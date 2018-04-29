Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulundan dayanışma kahvaltısı

Devrek Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulu Okul Aile Birliği tarafından kahvaltı etkinliği düzenlendi.Devrek Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulu Okul Aile Birliği tarafından geleneksel olarak düzenlenen kahvaltı etkinliğinde Belediye Başkanı Mustafa...

Devrek Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulu Okul Aile Birliği tarafından kahvaltı etkinliği düzenlendi.

Devrek Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulu Okul Aile Birliği tarafından geleneksel olarak düzenlenen kahvaltı etkinliğinde Belediye Başkanı Mustafa Semerci ve vatandaşlar başta olmak üzere kahvaltı programına katılarak dayanışma ve kaynaşmanın örneğini sergilediler.

Devrek Öğretmenevi’nde organize edilen etkinlikle bilgi veren Okul Aile Birliği Başkanı Muhammet Kayapınar ”Öncelikle davetimize iştirak eden başta Belediye Başkanımız Mustafa Semerci ile ve uzaktan yakından gelerek bizlere destek veren tüm katılmacılara teşekkürlerimi sunuyorum. Burada davetlilerimizin desteği sayesinde elde edeceğimiz gelir ile okulumuzun çeşitli ihtiyaçlarında kullanılmak için harcama yapılacaktır. Amacımız, çocuklarımızın daha kaliteli eğitim ve öğretim alabilmelerini sağlamak ve sizlerle bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek” diye konuştu.