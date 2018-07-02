AK Parti Zonguldak Milletvekilleri mazbatalarını aldı

Zonguldak’ta AK Parti’den 27. Dönem milletvekili seçilen Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar mazbatalarını aldı.

Zonguldak AK Parti Milletvekilleri mazbatalarını aldı. Zonguldak Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen törenle mazbatalarını alan milletvekilleri resmi olarak göreve başlamalarının heyecanını yaşadı. Mazbata töreni sonrası AK Parti’den 27. Dönem milletvekili seçilen Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar ve partililer adliye binası önünde fotoğraf çektirdi.

Mazbata töreni sonrası değerlendirmede bulunan AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, ”24 Haziranda yapılan seçimler neticesinde 3 milletvekilimiz ile birlikte mazbatalarımızı almaya geldik. Ben Milletvekillerimizin önce Zonguldak’ımıza sonra ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bir aya yakın bir zaman seçim süreci yaşadık. Vekillerimizle birlikte gece gündüz çalıştık ve bunun hakkı olanda vekillerimizi meclise göndermiş bulunuyoruz. Bugün mazbatalarını aldık. İnşallah Çarşamba günü Ankara’da kayıtlarını yaptıracağız. Ben bundan sonraki milletvekilliği yaşamlarında başarılar diliyorum. Zonguldak’ımıza hayırlısı olsun ”dedi.

24 Haziran zaferinin milletin zaferi olduğunu ifade eden AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, “Bugün 24 Haziran seçimlerinin neticesi olarak teşkilatımızla beraber mazbatalarımızı almaya geldik. İnşallah bundan sonraki süreçte İl Başkanımızın söylediği gibi kayıtlarımızı yaptırıp yeminimizi edip çalışmaya başlayacağız. Zonguldak halkına müteşekkiriz onların helal oylarını alın terleriyle beraber onları hizmet olarak göndermek için elimizden gelen çabayı arkadaşlarımızla birlikte yapacağız. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Gerçekten cumhurbaşkanımıza ve bizlere gösterdiği teveccühe teşekkür ediyoruz. Bun layık olmak için bütün gayretimizi göstereceğiz. Ortak aklı Zonguldak’ta önceleyeceğiz. Herkes kendisine göre akıl ve en önemlisi benimki demeyeceğiz. Hep birlikte inşallah başaracağız. Nefsimizi aşağı aklımızı öne alacağız. Çünkü dünya ile yarışacağız. Bu seçimler çok önemliyle ve vatandaşlarımız gereken desteği verdi bu zaferin milletin zaferi olduğunu düşünüyorum. Emek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.