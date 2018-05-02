AK Partili meclis üyelerinden TSO’ya ziyaret

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi belediyesinin AK Partili meclis üyeleri Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Arslan Keleş ile yönetimine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.Kdz Ereğli AK Partili Belediye Meclis Üyeleri, Kdz Ereğli TSO Yönetim...

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi belediyesinin AK Partili meclis üyeleri Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Arslan Keleş ile yönetimine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Kdz Ereğli AK Partili Belediye Meclis Üyeleri, Kdz Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş’i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş’in yanı sıra Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Erdoğan, Kdz Ereğli Belediye Meclis Üyeleri Reşat Latif, İhsan Yazıcıoğlu, Yusuf Kalay, Fevzi Mazlum, M. Mustafa Şentürk, Turgay Aydın, Sezai Meriç, Mehmet Erdoğan ve Sabri Dinç yer aldı.

Kdz Ereğli Belediye Meclis Üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş’e ve Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu’na yeni görevlerinde başarılar dileyerek, hayırlı olması temennisinde bulundular. Meclis üyeleri ziyarette ilçe adına verilecek mücadelelerde sonuna kadar destek vereceklerini belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kdz Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, Kdz Ereğli AK Partili Belediye Meclis Üyelerine teşekkür etti.