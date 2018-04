Akın Kaymak, AK Parti’den adaylığını açıkladı

Zonguldaklı Akın Kaymak, 27. Dönem Milletvekili genel seçimlerinde milletvekili aday adaylığını açıkladı. Kaymak, “Zonguldaklı hemşehrilerimin sorunlarını çok iyi biliyorum ve bu sorunların çözümü için imkanlarım ölçüsünde gayret sarf ediyorum” dedi.

11 yıldır da Orman Genel Müdürlüğü Müfettişi kadrosunda olmak kaydıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve tüm İstanbul İlçe Belediyelerinde İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adına Müfettiş olarak soruşturmalar yaptığını ifade eden Akın Kaymak, memuriyetten istifa ederek bütün görevlerinden çekildiğini açıkladı.

Kalabalık bir grupla AK Parti İl Başkanlığı’na gelen Kaymak, İl Başkanı Zeki Tosun’a 27. Dönem milletvekili aday adaylığı başvuru formunu teslim etti. Kaymak’a, Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz’ın yanı sıra ilçe teşkilatı da destek verdi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaymak, “Etibank’ta Müfettiş olarak başladığım iş hayatıma, Emlak Bankası’nda Müfettişlik, Daire Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Ziraat Bankası ve Yurtkur Genel Müdürlüklerinde Genel Müdür Danışmanlığı, TMSF’de Uzan Grubu ve Garipoğlu Grubu Şirketlerinden olan Devlet alacaklarının tahsili için oluşturulan Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Denetim Kurulu Üyeliği görevleri ile devam ettim. Yaklaşık 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti’den Zonguldak Milletvekili Aday Adayı olmak için 26.04.2018 tarihi itibariyle Devlet Memuriyetinden istifa ederek mevcut bütün resmi görevlerimden çekilmiş bulunuyorum. Madenci bir babanın evladı olarak doğup büyüdüğüm ve hayatımın her evresinde güçlü bağlarımı muhafaza ettiğim Zonguldak’ın ve Zonguldaklı hemşehrilerimin sorunlarını çok iyi biliyorum ve bu sorunların çözümü için imkanlarım ölçüsünde gayret sarf ediyorum. Bu gayretlerimi bütün hemşehrilerim için hizmete dönüştürebilmek gayesiyle Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, üretken, çalışkan, dürüst ve inançlı kadrolardan oluşan Adalet ve Kalkınma Partisi’nden 31 Mart 2014’te Kozlu Belediye Başkan Aday Adayı, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 tarihlerinde de 5. sıradan ve 4. sıradan Zonguldak Milletvekili Adayı oldum. Bu süreci bir hizmet yarışı olarak gördüm ve şahsıma ilişkin hiçbir sonucu önemsemeden, neticede kazananın Zonguldak ve Ülkem olacağı inancıyla samimi bir gayretle çalıştım ve bundan sonrada aynı düşünce, samimiyet ve gayretle Zonguldak’ın ve Zonguldaklıların Ülkemiz genelinde her alanda üretilen hizmetlerden daha fazla pay alabilmesi için çalışmaya devam edeceğim. 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşadığımız hain darbe girişiminden bu yana Ülkemizin yeni bir kurtuluş savaşı verdiği şu dönemde bize yakışan birlik olmaktır, dayanışma içinde hareket etmektir. Dolayısıyla birinci önceliğimiz Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü bir oy çoğunluğu ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi için canla başla çalışmaktır. Küresel sömürgecilerin coğrafyamızdaki mazlumlar ve İslam beldeleri üzerinde bitmek bilmeyen, dünden bugüne, bugünden yarına sürdürdükleri her türden emperyalist işgal, kuşatma ve katliamlara karşı direnen bir Türkiye’nin, direnişinin sembolü ve yıkılmaz liderinin milletimizin teveccühüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu aşikardır. Verilecek desteğin yeniden dirilişimizin, güçlenmemizin, kalkınmamızın hayat iksiri olacağı açık bir gerçekliktir. Bu mücadeleye milletçe azami destek olabilmemiz vatan borcumuzdur. Gelin hep birlikte bu kutsal safta omuz omuza, gönül gönüle bir olalım, beraber olalım, tarihin tanıklığında bu şerefin paydaşı olalım. Zonguldaklı çok kıymetli hemşehrilerimizin bu şuurda ve idrakte olacaklarına inancım tamdır. Partimin yetkili karar organlarının ve neticesinde Zonguldak halkının bu yolda şahsıma teveccüh göstermesi halinde, bu güne kadar edindiğim tüm bilgi, beceri, tecrübe ve birikimlerimi Milletvekili olarak, Zonguldak’ın ve Zonguldaklıların emrine sunup, sorunların çözümü için, hoşgörü, sevgi, saygı ve muhabbeti her alanda hakim kılarak, “Halka Hizmet, Hakka Hizmettir” inancıyla hizmete dönüştürmek istiyorum. Bu hedeflere ulaşmak azmi ve inancıyla, Adalet Ve Kalkınma Partisi’nden Zonguldak Milletvekili Aday Adayı olduğumu açıklıyorum ve resmi müracaatımı İl Başkanlığımıza yapıyorum. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin Zonguldak ve Ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Yüce Mevlam’dan diliyor, selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun da Akın Kaymak’a aday adaylığı sürecinde başarılar diledi.