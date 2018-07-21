Alaplı Balıkçı Barınağı’nda tarama çalışmaları

Alaplı ilçesindeki balıkçı barınağında dip tarama çalışmalarına ikinci kez başlatıldı.

Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, yaptığı açıklamada, büyük balıkçı teknelerinin barınağa giriş çıkışlarında zorluk yaşandığını söyledi. Balıkçı barınağının taranması için girişimde bulunduklarını anlatan Eskioğlu, "Valimiz Ahmet Çınar’a konuyu aktardığımızda çok ciddi şekilde meseleyi ele aldılar. Bizzat kendileri girişimde bulunarak sorunun çözümünü sağladılar. Tarak gemisinin Alaplı Balıkçı Barınağı’nda çalışmalara başlandı. Yaklaşık 80 bin metreküp malzeme taranacak. Bu para İl Özel İdaresince bize aktarıldı. 1 Eylül’de açılacak olan balık sezonuna kadar barınak girişi ve içinde çalışmalar tamamlanacak" dedi.