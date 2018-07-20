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20 Temmuz 2018 Cuma 15:55

Alaplı Karşıyaka Aile Park çalışmalarına başlandı

Alaplı Belediyesi tarafından Karşıyaka Mahallesi 80 Evler Parkı’nda yenileme çalışmalarına başlandı.Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 80 Evler Parkı’nda başlanan çalışmaların yerinde inceleyerek, “Karşıyaka Mahallesi 80 Evler...

Alaplı Karşıyaka Aile Park çalışmalarına başlandı
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Alaplı Belediyesi tarafından Karşıyaka Mahallesi 80 Evler Parkı’nda yenileme çalışmalarına başlandı.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 80 Evler Parkı’nda başlanan çalışmaların yerinde inceleyerek, “Karşıyaka Mahallesi 80 Evler mevkisine büyük bir aile parkı yapım çalışmalarına başladık. Parkın içinde çocuk oyun grupları, fitness aletleri ve vatandaşların oturup dinlenebilecekleri bölümler olacak. Aile parkı mahalle sakinleri için alt ve üst yapısıyla güzel bir sosyal alan dönüştürülecek. Ayrıca yine Karşıyaka mahallemize mesire alanı kazandırmayı düşünüyoruz. Aile parkı tamamlandığında Karşıyaka mahallemizin en güzide yerlerinden biri olacak" dedi.
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