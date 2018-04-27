Alaplı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde ’Z-Kütüphane’ açıldı

Zonguldak Alaplı İmkb Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi’ Okulu’nda kurulan "Z Kütüphane" hizmete açıldı.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Zenginleştirilmiş Kütüphane hizmete girdi. Kütüphanenin açılışına Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu,,İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, şube müdürü Arive Çelik, okul müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Okul Müdürü Ayhan Türkoğlu, "Milli Eğitim Bakanlığımızın başlattığı ‘Okullar Hayat Olsun’ projesi kapsamında kurulan zenginleştirilmiş kütüphanemizin açıyoruz. Bu bağlamda açılışını yapacağımız kütüphane, zengin kitap içeriği ve internet imkânı ile hem öğrencilerimize hem de velilerimiz ve mahalle halkına hizmet edecektir. Öğrencilerimiz burada hem aradığı kitapları bulabilecek, hem ders çalışabilecek hem de internet aracılığı ile ülkemizin en büyük kütüphanesi olan milli kütüphanenin imkânlarından faydalanabilecektir. Kütüphanemizin kurulmasında başta Kütüphanecilik Kulübü öğretmenlerim, okul aile birliği üyelerim, velilerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Okulumuza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik ise yaptığı konuşmada, "Çok nezih bir ortam olmuş. Bu kütüphanenin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biliyoruz ki, bu sizlerin çabası ile gerçekleştirilmiş bir kütüphane. Bu çabanız ve gayretiniz bizim için çok değerlidir. Milli Eğitim Bakanlığının ’Okullar Hayat Olsun’ projesi ile okulumuzdaki kütüphane değiştirilmiş ve zenginleştirilmiştir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının destekleri ile Alaplı’daki faaliyet olan Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi’ Ortaokulu’nda hayata geçirilen Z kütüphane’nin açılışında söz alan Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu "Öğrencilerimizin eğitimine renk katacak güzel bir kütüphane hazırladık. Buradan Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine teşekkür ediyorum. Yine kütüphanenin bu aşamaya gelmesine yardımcı olan, projesini hazırlayan okulumuzun idarecilerine ve öğretmenlerine ben teşekkür etmek istiyorum. Bu anlamda ilgililere yeniden teşekkür ediyor, buradan gelecekte yetenekli bireyler yetişeceğine inanıyorum" diye konuştu.