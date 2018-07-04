ZONGULDAK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:44

Alaplı’da halk otobüsü tarifelerine zam

Alaplı Belediyesi Özel Halk Otobüsleri yolcu taşıma ücretlerine 25 kuruş zam yapıldı!Alaplı Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Çarşamba günü Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Zam yapılması talebi ile görüşülmek üzere...

Alaplı'da halk otobüsü tarifelerine zam
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Alaplı Belediyesi Özel Halk Otobüsleri yolcu taşıma ücretlerine 25 kuruş zam yapıldı!

Alaplı Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Çarşamba günü Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Zam yapılması talebi ile görüşülmek üzere Alaplı Belediyesi Özel Halk Otobüsleri yolcu taşıma ücretleri bu meclis toplantısında görüşülerek karara bağlandı. CHP’li ve AK Parti’li Meclis Üyelerinin oylarıyla oy çokluğu ile Özel Halk Otobüsleri yolcu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Alaplı Belediyesi Özel Halk Otobüsleri sivil yolcu taşıma ücreti şehir içi 1,75 liradan 2 liraya, öğrenci ve emekliler için geçerli olan indirimli yolcu taşıma ücreti ise, 1.5 liradan 1.75 liraya yükseltildi. Özel Halk Otobüsleri yeni ulaşım ücretli zamları 9.07 2018 yılı Temmuz ayı itibarı ile başlayacak.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku